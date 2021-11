Bij interieurbedrjif Vandenberk in Lommel is zondagmorgen brand uitgebroken. — © Geert Van Baelen

Lommel

Bij interieurbedrijf Vandenberk in de Lodewijk de Raetstraat in Lommel woedt een zware brand. Het vuur brak zondagmorgen rond acht uur uit, mogelijk in een opslagruimte. Voor de bluswerken zijn meerdere brandweerkorpsen uit Limburg zijn opgeroepen.