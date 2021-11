Engelse media zijn zeker: “Manchester United zet trainer Ole Gunnar Solskjaer op straat” na nieuwe optater

Het bestuur van de club zou zaterdagavond na de 4-1-nederlaag tegen Watford een noodvergadering hebben gehad, waarop topman Joel Glazer uiteindelijk de knoop zou hebben doorgehakt. Voorlopig heeft de club nog niets officieels bekendgemaakt, maar de ontslagvergoeding van 7,75 miljoen pond zou al vrijgemaakt worden. Leicester-coach Brendan Rodgers lijkt op dit moment de grootste kandidaat om Solskjaer op te volgen.

“Ik excuseer me bij de fans, we zijn beschaamd over de manier waarop we hier verliezen”, vertelde coach Solskjaer na de wedstrijd van zaterdagavond. “Soms moet je gewoon ‘sorry’ durven te zeggen. De fans steunen onze spelers altijd, wie er ook op het veld staat. We weten dat we aan een slechte reeks bezig zijn, maar dat is nu eenmaal voetbal”, aldus Solskjaer, die niet over een mogelijk ontslag wou praten. Eerder dit seizoen leek zijn lot al eens bezegeld na een 0-5-nederlaag tegen Liverpool, maar toen sprak het bestuur alsnog zijn vertrouwen uit in de Noorse ex-spits.