Gezondheid van de Queen blijft kwakkelen: “Ze beslist pas zondag over aanwezigheid bij doop”

Koningin Elizabeth zal wellicht pas op zondag laten weten of ze al dan niet aanwezig zal zijn op de doop van haar pasgeboren achterkleinkinderen. De gezondheidsklachten van de 95-jarige Queen zouden daar mogelijk een stokje voor kunnen steken.

Het zou voor het eerst in weken - sinds haar verblijf in het ziekenhuis op 20 oktober - zijn, dat de Queen zich opnieuw op een openbare gelegenheid vertoont. De afgelopen tijd zegde ze meerdere officiële werkzaamheden af omdat ze het “rustig aan moest doen” van haar dokters. Dat tegen haar zin. Vorige week nog liet koningin Elisabeth verstek gaan bij de herdenking Remembrance Day vanwege rugklachten. Wel ontving ze afgelopen woensdag werkbezoek op Windsor Castle, de eer was weggelegd voor legergeneraal Nick Carter.

Voor de doop van haar achterkleinkinderen August en Lucas hoeft Elizabeth alvast niet ver te gaan. De plechtigheid vindt plaats in de koninklijke kapel op het terrein van de Royal Lodge in Windsor. Bij de ceremonie zijn naar verwachting verschillende familieleden aanwezig, onder wie de ouders van prinses Eugenie, prins Andrew en Sarah Ferguson, alsook prins William en Kate.

Prinses Eugenie beviel in februari van zoon August. Hij is het eerste kindje van de prinses en haar man Jack Brooksbank. Lucas, zoon van Zara, de dochter van prinses Anne en Mark Phillips, en haar man Mike Tindall, kwam in maart ter wereld. Het koppel heeft al dochters van 7 en 3 jaar oud.