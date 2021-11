Autoritair Westerlo vernedert Lierse K. op eigen Lisp in Kempense derby

De Kempense derby is voor Lierse K. geëindigd in een ferme kater. Op het eigen Lisp liepen de Pallieters op een zware 1-5 nederlaag tegen de autoritaire leider Westerlo, die na twee matchen opnieuw met een zege aanknoopte. Voor de Pallieters was het de eerste thuisnederlaag van het seizoen, die Lierse meteen ook terug bang achterom doet kijken.

Ondanks zijn 1 op 6 weinig wijzigingen bij de autoritaire leider Westerlo, waar Jonas De Roeck nauwelijks op één positie sleutelde. Noodgedwongen dan nog, want Léo Seydoux kwam in de plaats van de geschorste Edisson Jordanov. Meer gepuzzel bij Lierse, waar met Tibeau Swinnen, Hakim Abdallah en Yvan Yagan een trio plaats moest ruimen voor Nils Schouterden, Guillaume De Schryver en Jens Naessens.

Met een bonus van acht punten voorsprong droeg Westerlo vooraf met brio de sjerp van beste der Kempen. Maar in hun negentig minuten durend onderonsje konden beide teams uitvlooien wie alvast de komende weken met de neus in de lucht doorheen de Kempense straten kon paraderen.

De match kende aanvankelijk zijn voorspeld verloop. Westerlo nam na twee wedstrijden zonder zege het heft meteen in handen, Lierse leefde van enkele tegenprikken. Zo schoot Maes al snel een wenkende kans ver naast, aan de overzijde knalde De Cuyper dan weer langs de verkeerde kant van de paal. Op het halfuur klom de leider wel op voorsprong. Al te makkelijk rolde het de Lierse rechterflank op, Foster dook voor Poelmans in de zestienmeter en legde simpel binnen. De thuisploeg moest in de achtervolging, maar kwam voor de pauze niet verder meer dan een bal in het zijnet van Stallone Limbombe.

Nog voor het uur lag de derby overigens in een definitieve plooi. Amper twee minuten ver in die tweede periode was De Cuyper nog zo vriendelijk om zwak uitverdedigen van Schuermans niet genadeloos af te straffen. Lierse spartelde nog even tegen met een flauw kopballetje van Schuermans en een schot van De Schryver, alvorens op vier minuten tijd helemaal koud gemaakt te worden. Doelman De Smet leidde de zwanenzang van de Pallieters in door een ogenschijnlijk flauw schot van Daci door de handschoenen te laten glippen, Foster kreeg minuten later een vrijgeleide om met een droge knal in de korte hoek het definitieve verdict te vellen. Over en uit was het. Het Lisp in stilte en ontgoocheling gehuld op de Westelse fans na.

In een laatste overbodig halfuur zorgde het scheidsrechterlijk trio nog voor enige animo. Eerst versierde Foster een goedkope strafschop na een interventie van Schuermans. Bernat zette die penalty om, maar moest hernemen nadat Mabea te snel de grote rechthoek was ingedoken. Doelman De Smet stopte de tweede elfmeter, maar werd ook al teruggefloten door de grensrechter, omdat hij te snel de doellijn had verlaten. Bij zijn derde poging dikte Bernat nog verder aan. Abdallah zorgde met een eerredder nog voor de 1-4, alvorens Seydoux de eindcijfers vastlegde.

Terwijl Westerlo helemaal op titelkoers blijft, wordt het voor Lierse na de recente remonte van Moeskroen plots terug bang achterom kijken. En doen de Pallieters er goed aan de Kempense kater snel door te spoelen. Komend weekend wacht uitgerekend een verplaatsing naar Moeskroen.

LIERSE K.: De Smet, Hendrickx, Schuermans, Poelmans, Schouterden (67’ Abdallah), Bitsindou, Van Acker, Stallone Limbombe, De Schryver (69’ Liongola), Maes, Naessens (69’ Yagan).

WESTERLO: Jensen, Seydoux, Seigers, Perdichizzi, Mabea (79’ Remmer), Van den Keybus (88’ Gütcekin), Van Eenoo, De Cuyper, Bernat (75’ Vetokele), Daci, Foster (79’ Vaesen).

DOELPUNTEN: 30’ Foster 0-1, 56’ Daci 0-2, 60’ Foster 0-3, 74’ Bernat (strafschop) 0-4, 78’ Abdallah 1-4, 85’ Seydoux 1-5.

GELE KAARTEN: 16’ Van Acker, 22’ Poelmans, 46’ Van den Keybus, 58’ Maes, 71’ Mabea, 72’ Abdallah, 84’ Vaesen.

RODE KAARTEN: geen.

SCHEIDSRECHTER: Vermeire.

TOESCHOUWERS: 6.500.