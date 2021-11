Relschoppers in Roermond en Stein gooien vuurwerk naar politie

De politie in actie in Roermond, zaterdagavond. — © Track88/De Limburger

Enkele tientallen jongeren hebben zaterdagavond overlast veroorzaakt in de Nederlands-Limburgse stad Roermond. Ze gooiden zwaar vuurwerk naar de politie, die in grote getalen aanwezig is. Ook in Stein is het een onrustige avond.

Zaterdag, een dag na de rellen in Rotterdam, circuleerden er oproepen om onder meer naar Roermond te komen om vuurwerk af te steken.

In Roermond werd het rond 20 uur druk aan de rand van de wijk De Kemp. Naar schatting zo’n tachtig jongeren verschenen daar op straat. De politie kwam met zeker acht wagens en stuurde hier en daar mensen weg.

De situatie had volgens ooggetuigen veel weg van een kat-en-muisspel, maar echt ernstige problemen deden zich voor zover bekend niet voor. De politie kreeg wel vuurwerk in haar richting gegooid en ook staken jongeren een stapel papier in brand bij een container aan de Keulsebaan.

Ook op en rond het Raadhuisplein in Stein steken jongeren vuurwerk af. Net als in Roermond houdt de politie de ontwikkelingen daar scherp in het oog. Rond 21:00 uur kwamen agenten in een rij het plein op om de jongeren eraf te drijven. Hier en daar werd een tik met een knuppel uitgedeeld.

Ook elders in Nederland is het nog onrustig. Zo werden er twee voetbalwedstrijden in de eredivisie stilgelegd omdat supporters stadions waren binnengedrongen.

