“Voormiddag trekt een regenzone over Limburg, later komt de zon nog tevoorschijn”

Zondag zal er in de loop van de voormiddag een regenzone van noord naar zuid over Limburg trekken. Op de meeste plaatsen valt er 2 tot 3 liter per vierkante meter.

Aan de achterzijde van de regenzone volgen er opklaringen waardoor we dus eindelijk ook de zon weer eens te zien zullen krijgen. Toch kunnen er ook in het tweede deel van de dag nog een aantal lokale buien boven onze provincie opdagen.

De wind draait in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest en daardoor stroomt er geleidelijk koelere lucht binnen. Het kan nog even 8 à 9°C worden maar in de loop van de namiddag geraken we reeds enkele graden kwijt.

In de nacht naar maandag zakt de temperatuur naar een minimum in de buurt van +2 à +3°C. Dat het niet nog wat kouder wordt, heeft vooral te maken met de aanwakkerende wind die verder naar het noordoosten draait.

