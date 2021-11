Seraing maakt einde aan ongeslagen reeks van slap OH Leuven

OHL is in eigen huis met 1-3 de boot ingegaan tegen Seraing. Voor de Leuvenaars komt er zo een einde aan een reeks van zeven wedstrijden op rij zonder nederlaag. Ze lieten een uitgelezen kans liggen om hun opmars richting linkertabelhelft verder te zetten. De mannen van Marc Brys speelden een slappe partij in zowel defensief als offensief opzicht en hadden de nederlaag vooral aan zichzelf te wijten.

Al in de tweede minuut was er een dot van een kans voor de thuisploeg. Na een typische bal tussen de lijnen van Mercier bracht Keita voor tot bij De Norre, die niet goed kon afdrukken. Aan de overkant probeerde Cissé het met een afstandsschot, maar zijn bal ging huizenhoog over. Diezelfde Cissé haalde op het kwartier opnieuw van ver uit. Er zat al iets meer richting in zijn schot, maar hij mikte toch weer enkele meters naast. Bij OHL stonden ze wel wat tammetjes te verdedigen. Het duurde nog geen minuut of Seraing kreeg alweer een schietkans. Bernier mocht aanleggen, maar ook bij hem stond de afstelling niet helemaal op punt.

Het waren de bezoekers die het felst op zoek gingen naar de openingstreffer en daar na een kleine twintig minuten ook voor beloond werden. Ozkacar liet zich makkelijk in de wind zetten door Mikautadze, die de 0-1 knap overhoeks in doel joeg. Voor de Georgiër was het alweer zijn zesde treffer dit seizoen, zijn negende zelfs als je ook de Croky Cup in rekening brengt. Daarna vroeg OHL een strafschop voor een duw van Poaty op Vlietinck, maar die laatste ging te makkelijk neer.

Op het halfuur waren de Leuvenaars eindelijk nog eens echt gevaarlijk. Mercier probeerde het vanop iets meer dan twintig meter, maar doelman Dietsch duwde het leer uit zijn doel. Nadien was Seraing opnieuw aan zet – en zo bleef de vaststelling dat de bezoekers domineerden makkelijk overeind. Poaty slalomde los door de OHL-defensie heen en probeerde het zelf, zijn schot ging een kleine meter naast. De promovendus had ondertussen al evenveel kansen versierd als dat het supporters mee naar Leuven had genomen.

2 doelpunten in 2 minuten

Tijdens de rust hadden ze zich bij OHL duidelijk voorgenomen om het heft meer in handen te nemen. De thuisploeg eiste de bal op aan het begin van de tweede helft en toonde meer drang naar voren, maar dat leidde niet meteen tot uitgespeelde kansen. Daarom greep Marc Brys al na tien minuten in de tweede helft in: Shengelia en De Sart kwamen Vlietinck en Schrijvers vervangen. Veel soelaas bracht dat niet. De Leuvenaars bleven wel domineren, maar slaagden er maar niet om eens een ernstige kans bij elkaar te voetballen. Twintig minuten voor tijd kwam OHL dan tóch eens in de buurt van de gelijkmaker. Mercier schilderde de bal op het hoofd van Kaba, die op Dietsch kopte.

Door het overwicht van Leuven was Seraing op de counter aangewezen, en dat gaat hen behoorlijk goed af. Dat demonstreerden de bezoekers toen Mikautadze Maziz aanspeelde, die snel naar binnen kwam en de 0-2 knap voorbij doelman Romo hengstte. OHL liet zich defensief alweer bijzonder makkelijk wegtikken en leek uitgeteld, maar wist wel onmiddellijk te reageren. De ingevallen Shengelia bracht goed voor tot bij Maertens, die een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer binnen wist te schuiven. Twee doelpunten in evenveel minuten.

Verder dan die 1-2 kwamen de Leuvenaars, die in het slot geen vuist wisten te maken, niet meer. Integendeel: vlak voor affluiten slikten ze nog de 1-3 na een geweldige flater van Romo. Hij kwam onnodig ver uit zijn doel, ging zelf met de bal op wandel en leverde dan ook nog eens domweg in. Kilota nam het cadeautje in dank aan en mikte vanop een meter of 35 in het open doel. Boeken toe voor OHL.