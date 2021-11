Opnieuw discussie in de F1? Max Verstappen riskeert gridstraf voor Grote Prijs in Qatar

De leider in de WK-stand heeft zaterdag mogelijk een gele vlag genegeerd. De 24-jarige Maaseikenaar wordt om 11.00 uur Belgische tijd verwacht. De race begint om 15.00 uur.

Het incident deed zich voor in het laatste deel van de kwalificaties. Verstappen was aan zijn laatste snelle ronde bezig, toen voor hem Pierre Gasly (AlphaTauri) een probleem had met zijn voorvleugel, waardoor hij vaart minderde en vervolgens ook stopte op een recht stuk van de baan. Een gevaarlijke situatie dus en de procedure met de gele vlag volgde dan ook, waardoor de piloten op het circuit snelheid moesten minderen. Verstappen reed zijn laatste ronde uit en verklaarde naderhand dat hij de vlag niet had gezien. Ook op zijn stuurtje was er geen melding te zien. Als de stewards oordelen dat Verstappen dat gebod negeerde, dreigt een gridstraf.

Verstappen klokte in de kwalificaties de tweede tijd. Lewis Hamilton was veruit de snelste coureur en pakte de poleposition.