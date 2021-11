Eindelijk! Lionel Messi scoort zijn eerste voor PSG in de Ligue 1, ex-Anderlecht-speler scoort fantastische own goal

In de Champions League was het hem al drie keer gelukt, in de competitie nog niet. Tot deze zaterdag. Tegen Nantes zorgde Lionel Messi met zijn eerste competitietreffer voor PSG voor een 3-1-zege. De kop is er eindelijk af.

Heel veel competitiewedstrijden heeft Messi nog niet gespeeld voor PSG. Een trainingsachterstand, interlandverplichtingen en wat kwaaltjes zorgden ervoor dat de partij tegen Nantes nog maar zijn zesde optreden in de Ligue 1 was. Een handvol minuten voor affluiten plaatste Messi op aangeven van Kylian Mbappé zijn eerste competitietreffer tegen de netten. Mbappé had zelf al voor de openingsgoal gezorgd. Een rode kaart voor doelman Keylor Navas bracht de zege uiteindelijk niet meer in het gedrang. PSG blijft riant aan de leiding in de Ligue 1.

Dennis Appiah zal zich de wedstrijd ook nog wel even herinneren, zij het om negatievere redenen. De ex-speler van Anderlecht bracht zijn ploeg op achterstand met wel een heel opvallend eigen doelpunt.