Poolse ex-premier Donald Tusk is rijbewijs kwijt

De Poolse oppositieleider Donald Tusk, ex-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad, is zijn rijbewijs kwijt omdat hij veel te hard reed. De 64-jarige politicus werd zaterdag in Mlawa, ten noorden van Warschau, door de politie aan de kant gezet omdat hij 107 kilometer per uur reed waar maximaal 50 is toegestaan.