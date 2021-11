“Volledig elektrisch rijden vanaf 2029 is haalbaar. Maar dan moet er volop geïnvesteerd worden in de uitrol van slimme laadpalen in Vlaanderen”, zegt Ismaël Ben-Al-Lal van U2P Group uit Tessenderlo. Om dit vlot te laten verlopen, moeten er volgens Ben-Al-Lal extra laadpalen komen. “Voor particulieren loont het om een slimme laadpaal te plaatsen, in combinatie met zonnepanelen.”