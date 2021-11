Alle evenementen van stad Gent afgelast: geen Sint, kerstmarkt of vuurwerk

Na heel wat onduidelijkheid is de knoop dan toch doorgehakt: alle evenementen van stad Gent zelf worden afgelast. De Sint doet zondag geen intrede, en de Winterfeesten, het eindejaarsvuurwerk en de nieuwjaarsreceptie worden afgelast.

De beslissing is dan toch gevallen. Het stadsbestuur gelast alle evenementen af die de stad zelf organiseert, en waar ze vindt dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Dat betekent dat de kerstmarkt, waarvan de opbouw woensdag zou beginnen, niet meer doorgaat.

Zaterdagmiddag was er crisisoverleg tussen de stad en de medische experten. De besmettingscijfers zijn momenteel erg hoog in Gent, en de ziekenhuizen moeten steeds meer coronapatiënten opvangen, terwijl het personeel zelf uitvalt.

“De situatie is zeer ernstig”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “De cijfers zijn duidelijk. Onze medische experten hameren op het belang om zo veel mogelijk contacten te vermijden. We moeten absoluut onze voorzorgen nemen. Als we inschatten dat het niet veilig kan, dan beter niet.”

Geen Sint en geen vuurwerk

In plaats van de Winterfeesten, zal er wel een ijspiste zijn met winterbar. Die kunnen wel afgesloten worden, om te kunnen controleren op het covid safe ticket. De hele kerstmarkt afsluiten, bleek praktisch onhaalbaar. Ook het vuurwerk op oudejaarsavond en de nieuwjaarsreceptie worden afgelast om die reden afgelast.

Het stadsbestuur blijft achter haar beslissing staan om het Lichtfestival wel te laten doorgaan. “Dat is toen ook doorgesproken met de medische experten. Bij deze evenementen blijven mensen veel dichter op elkaar staan. Er wordt ook gegeten en gedronken, waardoor mondmaskers moeilijker zijn.”

De beslissing om de intrede van de Sint lastminute niet te laten doorgaan, wordt vooral ingegeven door het jonge publiek. Kinderen hebben geen covid safe ticket, en de jongsten moeten ook geen mondmasker dragen.

“Daardoor kan de veiligheid niet gegarandeerd worden nu het aantal besmettingen ook bij kinderen snel stijgt. In het belang van het openhouden van de scholen heeft de Gentse crisiscel besloten dat het beter niet kan doorgaan.”