Romelu Lukaku ziet sterk Chelsea eenvoudig winnen van Timothy Castagne

Chelsea heeft zaterdagmiddag met overmacht gewonnen op het veld van Leicester: 0-3. De schade had nog veel hoger kunnen oplopen, want The Blues zagen nog drie doelpunten (terecht) afgekeurd voor buitenspel. Romelu Lukaku en Youri Tielemans moesten allebei nog geblesseerd toekijken, waardoor Timothy Castagne bij de thuisploeg de enige Rode Duivel op het veld was.