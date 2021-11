Lewis Hamilton vliegt naar de pole in Qatar, Max Verstappen start mee op eerste startrij

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de oefensessies was Mercedes het snelst en ontpopte het zich tot favoriet voor de strijd om de polepositie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gaven tijdens Q1 ook meteen volgas en het was uitkijken of Max Verstappen enigszins in de buurt kon blijven.

Verstappen en Red Bull gingen echter eveneens voluit en aan het einde van Q1 was het Lewis Hamilton die de snelste tijd achter zijn naam had staan met Max Verstappen op minder dan een tiende van de Brit. Ook teamgenoot Valtteri Bottas was slechts een tiende trager.

Voor de rijders in het middenveld was het zoeken naar vrije ruimte op de baan, iets dat we ook tijdens Q2 en Q3 terugzagen.

In Q2 zagen we Charles Leclerc in de Ferrari met de handen in het haar want de Monegask slaagde er duidelijk niet in om op hetzelfde niveau als teamgenoot Carlos Sainz te presteren.

Leclerc kon dan ook niet doorstoten tot Q3 maar de grote verrassing was Sergio Perez die in Q2 sneuvelde. Lewis Hamilton reed de snelste tijd, voor een verrassende Pierre Gasly en Fernando Alonso. Max Verstappen reed de vierde tijd op drie tienden van Hamilton.

In Q3 zagen we Lewis Hamilton als eerste van de toppers een voorlopige besttijd noteren. Max Verstrappen strandde op een tweede tijd maar Hamilton en Verstappen waren duidelijk aan elkaar gewaagd.

Er volgde echter nog een tweede snelle run en daarin ging Lewis Hamilton maar liefst vier tienden onder zijn eigen besttijd. Verstappen verbeterde eveneens zijn rondetijd maar was nog steeds meer dan vier tienden trager dan Hamilton.

Polepositie dus voor Lewis Hamilton, Max Verstappen start tijdens de race naast hem op de eerste startrij. Valtteri Bottas start van op P3 en daarmee lijkt Mercedes duidelijk over de beste kaarten voor de race te beschikken.

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.901s 1:21.682s 1:20.827s

2 Max Verstappen Red Bull 1:21.996s 1:21.984s 1:21.282s

3 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.016s 1:21.991s 1:21.478s

4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.535s 1:21.728s 1:21.640s

5 Fernando Alonso Alpine 1:22.422s 1:21.894s 1:21.670s

6 Lando Norris McLaren 1:22.839s 1:22.216s 1:21.731s

7 Carlos Sainz Ferrari 1:22.304s 1:22.241s 1:21.840s

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.458s 1:22.058s 1:21.881s

9 Esteban Ocon Alpine 1:22.565s 1:22.012s 1:22.028s

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.549s 1:22.146s 1:22.785s

11 Sergio Pérez Red Bull 1:22.398s 1:22.346s

12 Lance Stroll Aston Martin 1:22.551s 1:22.460s

13 Charles Leclerc Ferrari 1:22.742s 1:22.463s

14 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.688s 1:22.597s

15 George Russell Williams 1:22.863s 1:22.756s

16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:23.156s

17 Nicholas Latifi Williams 1:23.213s

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:23.262s

19 Mick Schumacher Haas 1:23.407s

20 Nikita Mazepin Haas 1:25.859s

