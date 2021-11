Hermans tweede in Superprestige Merksplas na beklijvend duel met winnaar Iserbyt

Eli Iserbyt heeft opnieuw toegeslagen in de Superprestige. In Merksplas mocht hij na een snelle en spannende cross al voor de derde keer op vier manches in het nevenklassement zegevieren. Quinten Hermans en Laurens Sweeck vervolledigden het podium. Iserbyt, die al zijn tiende zege van het seizoen pakte, blijft uiteraard ook leider in de Superprestige.

Geen Michael Vanthourenhout aan de start in Merksplas. Zonde. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kende vorig jaar in Merksplas zijn echte doorbraak. Voor het eerst won hij er een klassementscross. En tegelijk droeg hij de zege op aan zijn overleden neef Glenn, wat resulteerde in een mooi, emotioneel moment. Een verkoudheid - de versie van de ploeg - en kniepijn - de versie van ploegmaat Eli Iserbyt - hielden hem deze editie aan de kant.

Wel aanwezig op de vierde Superprestige-manche van het seizoen: Ryan Kamp. De Nederlander startte verschroeiend op het snelle parcours van Merksplas en dunde de eerste twee ronden het pak stevig uit. Bleven over in zijn spoor: Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Toon Aerts en Superprestige-leider Eli Iserbyt. Minder goed gestart: Europees kampioen en man in vorm Lars Van der Haar. De Nederlander moest initieel achtervolgen, maar kwam na een kleine drie ronden toch aansluiten bij de kop van de wedstrijd. Ook Corné van Kessel deed dat.

Het signaal voor Toon Aerts om eens stevig aan de boom te schudden. Een actie die snel navolging kreeg door Laurens Sweeck. Samen zette het tweetal de rest onder druk. Enkel Iserbyt en Hermans konden - met heel veel moeite - volgen. Een ronde later kwam ook de Europese kampioen opnieuw aansluiten. Ryan Kamp had toen al moeten opgeven na een val en rugklachten.

Het vijftal bleef even samen. Tot Quinten Hermans voor de tweede keer in de fout ging op een helling. Hij zorgde voor een klein oponthoud dat vrije baan schonk aan opnieuw Aerts en Sweeck. Het duo kon de verkregen voorsprong echter opnieuw niet vasthouden. Bij het ingaan van ronde 8 was het vijftal weer herenigd. Alleen Van der Haar bleef aan de rekker hangen. Hij zou nooit meer echt vooraan de cross te vinden zijn.

Spannend slot

De start van een spannend slot in Merksplas. Laurens Sweeck trok voor de zoveelste keer door van kop af, maar zonder resultaat. Dik twee ronden van het einde versnelde Iserbyt. De leider in de Superprestige hoopte om na Ruddervoorde en Niel voor een derde keer op vier manches - enkel Gieten moest hij aan Toon Aerts laten - te mogen zegevieren in dit nevenklassement. Niet onterecht. Zijn versnelling zorgde ervoor dat Sweeck en Hermans moesten afhaken. Ook Toon Aerts stond op het punt te breken tot Iserbyt te bruusk door een bocht ging en viel.

Het signaal voor een nieuwe plottwist. Aerts nam de kop over en een snel herstelde Iserbyt kreeg opnieuw Hermans en Sweeck in zijn achterwiel. Niet voor lang. De leider in de Superprestige trok nog eens door en hoewel Hermans nog bijzonder hard kwam opzetten, bleek deze demarrage de definitieve te zijn. Iserbyt hield vol en won. Opnieuw. Hij verstevigt zijn leidersplaats in het klassement om de Superprestige. Quinten Hermans en Laurens Sweeck mochten mee het podium op.