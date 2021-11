Een nieuwe golf, een set nieuwe coronaregels. Er is maar één constante in die voortdurende golf van maatregelen: het mondmasker. “Goedkoop, gemakkelijk en effectief: daarom keren we er altijd naar terug”, zegt Steven Van Gucht. Zo vaak verwenst, zo vaak verkocht, zo vaak vervalst: alles wat je wilt weten over de lichtblauwe kwelling genaamd het mondmasker.