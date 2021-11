Eerste concert op het gerestaureerde Clerinx-orgel in Eigenbilzen

“Eindelijk kunnen we iedereen uitnodigen voor een groots concert op het eerste orgelconcert op het gerestaureerde Clerinx-orgel in Eigenbilzen”, aldus Freddy Moors, van De Sympathysanten van het Clerinxorgel. In de loop van vorig jaar werd het monumentale Clerinx-orgel na een volledige restauratie klaargestoomd voor de eerste concerten. “Het was even wachten maar uiteindelijk kunnen we nu iedereen uitnodigen op het eerste orgelconcert in de kerk. Het wordt een prachtig luisterspel, waarbij organist Filip Blokken aan het orgel en de prachtige stem van sopraan Sarah Magerman zullen zorgen voor een ongetwijfeld zeer boeiend en hoogstaand concert.” Het concert wordt coronaproof ingericht en start om 14.30u in de Sint-Ursulakerk in Eigenbilzen. Het orgel wordt het muzikaal uithangbord van de Sint-Ursulakerk, met concerten in samenwerking met de muziekacademie, de lokale harmonies en verenigingen. Ook tijdens de wekelijkse misvieringen op zaterdag zal het orgel weerklinken. (JoGe)

