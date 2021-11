Tachina Peeters verovert in Baku brons op WK tumbling en trampoline

Onze landgenote Tachina Peeters (Gymplus) heeft ons land een bronzen medaille bezorgd op het WK tumbling en trampoline in Baku.

De Britse Megan Kealy (67,800 punten) ging in de finale met het goud aan de haal. De Française Lucia Tumoine (66,800 punten) kaapte voor Peeters, die 66,500 punten behaalde, het zilver weg. Met Louise Van Regenmortel (Turnkring Altis Hulshout) kwam nog een tweede Belgische in actie in de finale met acht. Ze eindigde bij haar WK-debuut als zevende (64,300 punten).

Het Belgische tumblingteam, dat bestond uit Tachina Peeters, Laura Vandevoorde, Louise Van Regenmortel en Sofie Rubbrecht, kroonde zich vrijdag in Baku tot vicewereldkampioen.