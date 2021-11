Brusselse politie verwacht “enkele duizenden” betogers zondag op betoging tegen coronamaatregelen

Via sociale media circuleert een oproep om zondagmiddag vanaf 13 uur aan het Brusselse Noordstation te verzamelen om te betogen in een “mars tegen de coronapas”. De manifestatie is er volgens de organisatoren om een stem te vormen tegen de coronamaatregelen. Vrijdagavond was er in Rotterdam ook zo’n betoging, maar die liep volledig uit de hand. Er ontstonden zware rellen, die tot midden in de nacht duurden. Politiewagens werden in brand gestoken, agenten moesten zelfs het vuur openen.

De politie in Brussel verwacht in onze hoofdstad zondag “enkele duizenden” betogers. “De organisatoren verwachten veel volk”, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “De politie overlegt met de organisatoren en zal de nodige maatregelen nemen. We zijn voorbereid”, klinkt het.

De massa zal begeleid worden vanaf het Noordstation tot aan de Kleine Wetstraat, zoals dat altijd het geval is bij een toegestane betoging.