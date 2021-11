Lucinda Brand wint in Merksplas na heuse demonstratie

Wereldkampioene Lucinda Brand heeft de tegenstand op een hoopje gereden in de veldrit in Merksplas bij de elite vrouwen. De Nederlandse was als eerste weg, sloeg al in de eerste ronde een kloof met de concurrentie en breidde haar voorsprong daarna ronde na ronde uit om uiteindelijk als eerste over de streep te komen. Annemarie Worst eindigde tweede, Denise Betsema was derde. Door haar zege komt Brand alleen op kop in de Telenet Superprestige, met één puntje voorsprong op Worst en Betsema.