Opvallende start van cross in Merksplas: Sanne Cant meteen bij start onderuit

De veldrit bij de vrouwen in Merksplas kende vanmiddag geen vlotte start. Al na enkele meters ging Belgisch kampioene Sanne Cant tegen de grond. Doordat ze even tijd nodig had om te bekomen en terug op haar fiets te krabbelen, moest ze als allerlaatste het veld in en keek ze al snel tegen een flinke achterstand aan. Dankzij een ijzersterke inhaalrace finishte Cant echter alsnog op een twaalfde plaats. Lucinda Brand demonstreerde en won met de vingers in de neus, Annemarie Worst eindigde tweede voor Denise Betsema.