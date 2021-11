Ogier en Evans strijden halfweg tweede wedstrijddag om zege en wereldtitel in Rally van Monza, Neuville vierde

Iets over halfweg de tweede wedstrijddag rijdt Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) opnieuw aan de leiding in de Rally van Monza. De Fransman heeft 5.2 sec voorsprong op zijn teamgenoot en rivaal voor de wereldtitel Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is over Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) naar de derde plaats gewipt. De Belg slipte zaterdagochtend tegen een vangrail en verloor daarbij net geen halve minuut. Neuville is voorlopig vierde.

De Rally van Monza kent een spannend wedstrijdverloop met alleen zaterdagochtend al drie positiewissels aan de kop van het klassement. Ogier was in de openingsrit 2.9 sec sneller dan Evans en pakte de leiding om die in de volgende klassementsrit opnieuw te verliezen. In de derde klassementsrit heroverde Ogier de leiding. Evans verloor, net als vrijdag, in de bergritten opnieuw wat tijd. Zaterdagnamiddag is er nog een klassementsrit van 14.39 km uitgetekend op en om het circuit van Monza. De rit wordt twee keer gereden. Evans moet daar proberen wat tijd goed te maken. Zowel voor de titel als voor de zege beschikt Ogier momenteel over de beste kaarten.

Thierry Neuville begon met een snelste tijd. In de daaropvolgende rit ging het mis, hij gleed in een vangrail en kon na net geen halve minuut met een flink gehavende wagen verder rijden. Gelukkig voor Neuville was de radiator niet geraakt. “Net voor de start deed ik enkele aanpassingen aan de wagen. Mijn banden waren niet volledig op temperatuur waardoor ik begon te glijden. Het tijdverlies is grotendeels te wijten aan het feit dat ik de wagen niet meteen kon starten”, zei Neuville.

Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) zijn veertiende algemeen, goed voor de vierde plaats in WRC3.

De vier ritten van zaterdagochtend waren de laatste traditionele klassementsritten van deze generatie WRC’s op de openbare weg. Zaterdagnamiddag en zondag zijn de ritten uitgetekend op en rond het circuit van Monza.