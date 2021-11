Televisieshow wordt plots verstoord door... nieuwsgierige kat

Een talkshow in Georgië werd donderdag verstoord door een opvallende bezoeker. Tijdens een gesprek over de nationale politiek kregen de presentator en gast even het gezelschap van een nieuwsgierige kat. Het dier had duidelijk geen schrik van de camera’s: de kat bleef een tijdlang op de desk zitten en besloot zichzelf te wassen, tot hilariteit van de aanwezigen. Pas toen een studiomedewerker het dier weghaalde, konden ze de show voortzetten.