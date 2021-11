Jonathan Sacoor heeft grootse plannen in 2022: “Ik wil Europese titel pakken”

Jonathan Sacoor is na drie seizoenen in de Verenigde Staten teruggekeerd naar België en wil zijn stempel drukken op het seizoen 2022, dat erg druk belooft te worden. “Ik wil Europees kampioen worden in 2022 en ik weet dat ik het kan”, zei de 400 meter-specialist tijdens de stage met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in het Turkse Belek.

Na zijn deelname aan het WK aflossingen afgelopen mei met de estafetteploeg op de 4x400 meter zag Sacoor zijn avontuur aan de Universiteit van Tennessee tot een abrupt einde komen. “Het is een beetje jammer dat het zo is afgelopen, maar ik zou het zeker nog eens proberen. Ik voel dat ik een betere atleet ben, ik ben volwassener. Het enige wat me een beetje teleurstelde was het gebrek aan duidelijkheid in mijn programma. Ik wist niet altijd voor welke wedstrijd ik aan het trainen was. Met Jacques Borlée (zijn coach, red.) wordt alles van tevoren gepland en dat verandert veel. Ik ben nu al zeer gemotiveerd voor de volgende wedstrijden.”

Ondanks het einde van zijn Amerikaanse avontuur beleefde de atleet uit Beersel ook in 2021 enkele mooie momenten met een zilveren medaille op het EK U23 maar vooral zijn eerste Olympische Spelen. “Tokio was een mengeling van verschillende emoties. Ik heb mijn droom waargemaakt door deel te nemen aan de Olympische Spelen, maar ik bleef vanwege de gezondheidssituatie wat op mijn honger zitten. De sfeer was anders zonder het publiek, maar ook in het olympisch dorp dat een beetje leeg was. Toch was het een geweldige ervaring, ik heb er alleen maar positieve dingen aan overgehouden en ik heb de Spelen van Parijs al in mijn agenda genoteerd”, verzekerde de 22-jarige atleet.

Sacoor heeft zijn ogen al gericht op het seizoen 2022 en meer specifiek op het Europees kampioenschap. “Mijn doel is duidelijk, ik wil Europees kampioen worden. Ik weet dat het ambitieus is, maar ik denk dat het haalbaar is. Ik voel dat ik in staat ben om 44.50 te lopen. Met zo’n tijd maak ik een goede kans om de titel te winnen, ook al kan ik de vorm van de andere atleten niet voorspellen. Bovendien hebben we ook nog een titel te verdedigen op de 4x400 meter estafette.”

Voor het EK zal de Brabander zich ook nog proberen te tonen op het WK in het Amerikaanse Eugene in juli. “Op het WK zal alles afhangen van de vorm van het moment. Ik denk dat het grootste doel is om te proberen een medaille te winnen met de Tornados. Individueel wil ik het stap voor stap doen en beginnen met het EK.”

Sacoor is momenteel volop in voorbereiding en heeft nog geen programma opgesteld. “Ik ga wat indoorwedstrijden lopen en kijken of ik me kan kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in maart. Als ik niet kan gaan, zal het geen ramp zijn.”