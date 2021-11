Goedele Liekens gaat weer presenteren: binnenkort zie je haar in ‘De Bachelor’

‘De bachelor’ wordt het eerste programma dat Goedele Liekens presenteert nadat ze even gas terug moest nemen. “Hard werken, verschillende jobs combineren, dat doe ik al mijn hele leven. Het is een beetje therapie, ja.” — © Greetje Van Buggenhout

Ze is terug, Goedele Liekens (58). In het parlement, maar binnenkort ook op televisie. Zij wordt volgend jaar immers de presentatrice van De bachelor, waarin Fabrizio Tzinaridis op zoek gaat naar de liefde. De huidkanker waarmee ze vorig jaar werd geconfronteerd, mag nu stilaan weer naar de achtergrond verdwijnen. “Ik wilde weten of ik nog kon presenteren. Ik heb lang gedacht dat mijn hersenen nooit meer in orde zouden komen.”