Sylvia Van Driessche komt naar voren als onbekende getuige tegen Bart De Pauw

Schrijfster Sylvia Van Driessche (45) is in magazine ‘Nina’ naar voorgetreden als een van de anonieme getuigen in de zaak Bart De Pauw. Haar getuigenis kwam er nadat het dossier al afgerond was en gaat over een sms die De Pauw gestuurd zou hebben. “Mijn getuigenis kon mee aantonen dat zijn gedrag, lang gelden, al hetzelfde was.”