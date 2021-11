Zeven gewonden bij rellen tegen nieuwe coronamaatregelen in Rotterdam, politie lost ‘gerichte schoten’: “Orgie van geweld”

Bij de rellen zijn zeven mensen gewond geraakt en zeker twintig arrestaties verricht. Dat werd duidelijk op een ingelaste persconferentie van de Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak van “een orgie van geweld” in het Rotterdamse centrum. Volgens de burgemeester heeft de politie inmiddels “de macht terug” in het hart van de stad, maar blijft de politie voorlopig in “opperste staat van paraatheid.” Ook de politie zelf meldde rond 01.30 uur dat de situatie in de stad “beheersbaar” is.

Ook agenten gewond

Over de toedracht van de politieschoten kon de driehoek nog niets zeggen. Hetzelfde gold voor de ernst van de verwondingen. Wel is duidelijk dat er ook onder de politie gewonden zijn gevallen.

© EPA-EFE

“Wat er precies gebeurd is, dat gaan we onderzoeken”, zei de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, die toevoegde nog meer aanhoudingen te verwachten. “De onderste steen gaat bovenkomen.” Er komt een groot onderzoek naar de onlusten en ook naar het optreden van de politie, aldus de driehoek.

Overal kogelhulzen op de grond

Een persfotograaf meldde dat er wel tientallen schoten gelost werden door de politie: “Overal lagen hulzen op de grond.” Met een paar anderen was hij de dichtstbijzijnde parkeergarage ingegaan totdat de schoten voorbij waren. Ook vertelde hij dat demonstranten ruiten hadden ingeslagen.

© AP

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP sluit niet uit dat agenten hadden geschoten uit noodweer omdat “de situatie uiterst bedreigend was en de agenten zich daarom genoodzaakt zagen te schieten.” Hij is zeer ontstemd over de situatie. ”Dit zijn geen rellen meer, dit is extremistisch gedrag. Dit is niet meer normaal.” Volgens Van de Kamp is er veel schade aangericht, maar gaat zijn zorg nu eerst uit naar zijn collega’s in Rotterdam. “We hopen dat de collega’s veilig thuiskomen.”

Tegen 2G-beleid

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt en waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente, lichtte Aboutaleb toe. De betoging liep rond 20.00 uur uit op rellen.

Vuurwerk en brandjes

Betogers staken vuurwerk af en stichtten brandjes op straat. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade. Aboutaleb erkende dat de politie de situatie op dat moment niet in de hand had. Acht ME-pelotons uit het hele land, zo’n vierhonderd agenten, voerden charges uit. Ook werd een waterkanon ingezet.

Ook journalist aangevallen

Het Centraal Station werd door de ongeregeldheden gesloten. Een journalist zou zijn aangevallen door relschoppers, maar de politiewoordvoerder kon dat nog niet bevestigen.

De driehoek heeft nog geen concreet beeld van hoe de groepen relschoppers er precies uitzagen. Naast tegenstanders van het coronabeleid zouden er mogelijk ook voetbalhooligans betrokken zijn geweest. Volgens Aboutaleb waren veel aanwezigen uit op onlusten en was er sprake van fors geweld. Agenten werden onder meer met zwaar vuurwerk bekogeld.

© AP

Tot 04.30 uur gold er een noodbevel voor het centrum. Dat houdt in dat niemand zich daar mag ophouden. Hetzelfde geldt rondom Rotterdam CS en station Rotterdam Blaak.

Treinverkeer Rotterdam Centraal hervat

In verband met de rellen reden er geen treinen van en naar Rotterdam CS. Rond 0.15 uur mocht het treinverkeer rond Rotterdam worden hervat, meldt spoorbeheerder ProRail. Het Centraal Station en een metrostation waren afgesloten wegens de situatie. De vervoerder zegt dat het treinverkeer ”mondjesmaat” op gang gebracht zal worden.

© AP

Op borden boven de ringweg A20 bij Rotterdam en op lokale wegen werden automobilisten gewaarschuwd het centrum van Rotterdam te mijden wegens de situatie. Ook de veiligheidsregio adviseerde mensen weg te blijven uit het centrum.

Eerder op de dag werd via sociale media al opgeroepen tot een betoging tegen 2G. Een woordvoerster van de gemeente liet weten dat de demonstratie niet was aangemeld. Via een formulier van de politie kunnen mensen beelden insturen.