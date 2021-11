Meer dan 600 patiënten op intensieve zorg, aantal besmettingen blijft stijgen

Vrijdag lagen er in de Belgische ziekenhuizen 603 coronapatiënten op intensieve zorg, zo blijkt uit de jongste cijfers die het gezondheidsinstituut Sciensano zaterdagochtend publiceerde. Daags voordien was er nog sprake van 578 coronapatiënten op intensieve.

De stijging zet zich dus nog altijd door. In de week van 13 tot en met 19 november werden er gemiddeld 268,3 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat is 29 procent meer dan vorige week. Intussen bevinden zich 2.957 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 90 meer in één dag tijd.

Ook het aantal coronabesmettingen neemt nog altijd toe. Het zevendaags gemiddeld bedraagt nu al 12.054 besmettingen per dag, een stijging met 19 procent op een week tijd. Er werden in die periode gemiddeld 85.109 tests afgenomen, waarvan 14,4 procent positief bleek.

Voorts zijn er in de week van 10 tot en met 16 november gemiddeld 30,9 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging (+29 procent). Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.600.