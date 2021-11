ZESDAAGSE. Michael Morkov en Lasse Norman Hansen zijn de leiders na de vierde nacht, Lotte Kopecky wint puntenkoers

In dezelfde ronde volgt het Belgische koppel Kenny De Ketele met Robbe Ghys (252 punten), net als Jasper De Buyst met de Duitser Roger Kluge (204 punten). Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish moeten al drie ronden prijs geven en sprokkelden 178 punten. Op vijf ronden staan de Belgen Otto Vergaerde met Jules Hesters (109 punten). De rest van het pak volgt op negen of meerdere ronden.

Stand van de Zesdaagse van Gent na de vierde avond:

1. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Den) 263 punten

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 252

3. Jasper De Buyst/Roger Kluge (Bel/Dui) 179

Op 3 ronden:

4. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr) 178

Op 5 ronden:

5. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 109

Op 9 ronden:

6. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (Bel/Ned) 86

Op 11 ronden:

7. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned) 148

8. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (Bel/Zwi) 134

Op 29 ronden:

9. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Den) 58

Op 35 ronden:

10. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (Ned) 29

Op 37 ronden:

11. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (Bel/Ita) 46

Op 46 ronden:

12. Tuur Dens/Marc Hester (Bel/Den) 113.

Kopecky wint puntenkoers

Ook de vrouwen kwamen vrijdag in actie tijdens de vierde avond van de Gentse zesdaagse. Lotte Kopecky loste, net voor middernacht, alle verwachtingen in en toonde zich in de puntenkoers de beste van het pak. Shari Bossuyt legde beslag op de tweede plaats, de Nederlandse Marit Raaijmakers werd derde.

De uitslag van de puntenkoers bij de vrouwen:

1. Lotte Kopecky 68 punten

2. Shari Bossuyt 44

3. Marit Raaijmakers (Ned) 32

4. Maike van der Duin (Ned) 25; 5. Amy Pieters (Ned) 24; 6. Marith Vanhove 13; 7. Amalie Winther Olsen (Den) 10; 8. Daniek Hengeveld (Ned) 8; 9. Yuli van der Molen (Ned) 6; 10. Katrijn De Clercq 1; 11. Aaike Cools -15; 12. Febe Jooris 17.

Michel Vaarten gehuldigd op Gentse zesdaagse

Net voor de eerste dernyreeks van de avond stonden de organisatoren van de Gentse zesdaagse vrijdag erop Michel Vaarten te huldigen. De voormalige pistebondscoach reed jaren met de derny rond in ‘t Kuipke maar zal toch steeds herinnerd worden als de 19-jarige pistier die op de Olympische Spelen van Montreal, in 1976, een zilveren medaille behaalde tijdens de 1 kilometer tijdrit. Tien jaar later pakte Vaarten een bronzen medaille, dit op het WK in de puntenkoers. In de keirin was hij op datzelfde wereldkampioenschap de allersterkste met een gouden medaille tot gevolg.

“Die zilveren medaille op de Olympische Spelen van Montreal in de 1 km tijdrit was eigenlijk de aanzet van mijn latere carrière als baanwielrenner”, blikte de thans 64-jarige Michel Vaarten in ‘t Kuipke even terug. “Ik moest in Canada het onderspit delven tegen een Oost-Duitser, Klaus Jürgen Grünke. Later bleek die man niet echt onbesproken te zijn. Maar ik leg me daarbij neer. Ik werd toen tweede en dat was goed voor een schitterende medaille.”

Maar Michel Vaarten kende nog andere successen. “Ik behaalde in 1986 een zilveren medaille op de puntenkoers tijdens het WK in het Amerikaanse Colorado Springs. En ik schat die prestatie zelfs hoger in dan mijn gouden medaille, op de keirin, tijdens datzelfde wereldkampioenschap. Ik reed tal van zesdaagsen maar slaagde er nooit in die van Gent te winnen. Ik reed hier wel enkele jaren rond met de derny. Ik kende het gevoel van de piste en mocht mannen als Bradley Wiggins, Mark Cavendish, Iljo Keisse, Kenny De Ketele en noem maar op begeleiden naar winst in dat nevennummer. Ik kreeg daarop gezondheidsproblemen en besloot om de derny te laten voor wat hij is. Ik zou het nog wel kunnen maar wil geen risico’s meer nemen. Het is mooi geweest. Ik blijf het baanwielrennen nog steeds volgen. Wie deze zesdaagse gaat winnen? Het zal gaan tussen Morkov/Hansen en De Ketele/Ghys. Zij steken net iets boven dit schitterende deelnemersveld uit”, stelde Vaarten.

‘The Chief’ kreeg tijdens de huldiging een erehaag van de renners en de dernyrijders en genoot met volle teugen van zijn moment, waarop hij nog een ereronde reed op de derny.