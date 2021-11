Morkov en Hansen blijven leider in Zesdaagse van Gent, De Ketele/Ghys klampen aan

Michael Morkov en Lasse Norman Hansen staan na de eerste ploegkoers van de derde avond, om 22u45, op kop van het klassement in de Zesdaagse van Gent. De wereldkampioenen hebben 247 punten achter hun naam staan. In dezelfde ronde staan Kenny De Ketele en Robby Ghys, dit met 10 punten minder dan de Denen. Op één ronde volgen Jasper De Buyst en de Duitser Roger Kluge (179 punten). Het Belgisch-Britse duo Iljo Keisse/Mark Cavendish moet al drie ronden goedmaken en telt 164 punten. Op de vijfde plaats staan Otto Vergaerde en Jules Hesters (107 punten), op vijf ronden.

Het was Kenny De Ketele die in de eerste puntenkoers de tien punten pakte. In de tweede puntenkoers toonde Tuur Dens zich sterker dan de rest. In de ploegafvalling kreeg een goed volgelopen Kuipke een schitterende tweestrijd tussen Jonas Rickaert en Kenny De Ketele te zien. Uiteindelijk was eerstgenoemde de sterkste. In de baanronde bleken Michael Morkov met Lasse Norman Hansen andermaal de snelsten van het pak.

En dan volgde de Memorial Patrick Sercu, een ploegkoers over één uur. Vier teams, Morkov/Hansen, De Ketele/Ghys, De Buyst/Kluge en Keisse/Cavendish, mochten dit nummer in dezelfde ronde aanvatten. Van bij de start zat het spel meteen op de wagen. De Ketele en Ghys pakten zelfs uit met een doublette. Op 30 ronden van het einde trok de Belgische tandem opnieuw in de aanval. De Deense wereldkampioenen, Morkov en Hansen, counterden. Zij slaagden erin de laatste twee ronden alsnog in een ronde terug te nemen op De Ketele/Ghys. Deze laatsten behaalden wel de zege en de bijhorende 20 punten. In de stand blijven ze zo de Denen netjes in het vizier houden. De Buyst en Kluge lijken af te stevenen op de resterende podiumplaats.