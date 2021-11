Favorietenrol waargemaakt: dit is de winnaar van ‘Belgium’s got talent’

De Mini Droids hebben de finale gewonnen van het zevende seizoen van Belgium’s got talent in een avondvullende show die werd gedomineerd door acts vol dans en beweging. De breakdancende kinderen Hayden (11), Hajdar (12), Diego (12) en Ferre (13) gaan naar huis met 50.000 euro.

Juryleden An Lemmens, Bart Peeters, Davy Parmentier en Ruth Beeckmans moesten vrijdagavond de beslissing aan de kijker laten en die stemde de breakdance-act van de Mini Droids naar de overwinning.

Hayden (11), Hajdar (12), Diego (12) en Ferre (13) van de Mini Droids

Het viertal uit Antwerpen behoorde tot de topfavorieten. Ze doen op piepjonge leeftijd wat oudere dansers hen nooit zullen nadoen. Ook geen gebrek aan ambitie: ze spreken luidop over een deelname aan America’s got talent. Even leek corona nog roet in het eten te strooien. Ze lagen tien dagen stil door een besmetting.

Opvallend: hun coach Samuel (34) bereikte zelf als breakdancer de finale.

Denis

De juryleden spaarden hun lof niet. An Lemmens verwees naar de iconische boysband de Backstreet Boys. "Jullie dansen hen gewoon naar huis. Jullie weten het publiek te boeien en dat is gewoon wat we nodig hebben.”

Haar favoriet, en die van Davy Parmentier, was evenwel de 12-jarige ijsschaatser Denis. Hij staat al sinds zijn vierde op het ijs en droomt van de Olympische Spelen in 2026. Hij had wel één onoverkomelijk nadeel. Omdat Denis een ijspiste nodig heeft, kon hij niet optreden in de studio en zag het publiek hem dus enkel via een scherm aan het werk.

(agg,dvg)