Over exact één jaar wordt het WK voetbal in Qatar afgetrapt. Onze Rode Duivels zijn sinds zaterdag zeker van hun ticket naar Doha. We polsten bij onze lezers wat zij verwachten van de Duivels, wat zij vinden van een WK in de winter en nog veel meer. De resultaten schotelen we voor aan analisten en ex-Rode Duivels Franky Van der Elst en Thomas Chatelle.