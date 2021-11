Akkoord rond verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

De federale regering heeft uiteindelijk toch een akkoord bereikt rond de vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel. Eerder deze week kwam er al een beslissing uit de bus, maar PS-voorzitter Paul Magnette trok het compromis later in twijfel.

Niet-gevaccineerde zorgverstrekkers mogen blijven werken tot 1 april mits ze elke 72 uur een PCR-test ondergaan. Daarna worden ze in principe ontslagen, met recht op een werkloosheidsuitkering. Dat ontslag kan wel aangevochten worden, waardoor de zorgverstrekker zijn contract behoudt, maar zonder wedde valt. Neemt de zorgverstrekker daarna zelf nog ontslag, dan vervalt het recht op een werkloosheidsuitkering. Dat werd vrijdag beslist op het kernoverleg.

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Die zal tussen de eerste en de tweede lezing van de tekst door de ministerraad wijzigingen kunnen voorstellen. De regering neemt die in overweging als ze in de NAR unaniem zijn goedgekeurd. Daarnaast is ook nog afgesproken dat het coronacommissariaat nog tot 15 januari de tijd krijgt om een analyse te maken van de algemene vaccinatieplicht. Het Overlegcomité gaf het commissariaat woensdag de opdracht om te bekijken hoe de vaccinatiegraad in ons land nog verder kan worden opgetrokken. Een verplichting opleggen is één van de mogelijke pistes, zei premier Alexander De Croo toen.

Afgelopen maandag werd al beslist dat zorgpersoneel verplicht gevaccineerd zou moeten worden. Vanaf 1 april zou een weigering leiden tot ontslag, klonk het toen. PS-voorzitter Paul Magnette trok het compromis later in twijfel. Hij liet verstaan dat een verplicht ontslag niet kon zolang de vaccinatieverplichting niet voor de gehele bevolking zou gelden. Daarom werd er vrijdag opnieuw samengezeten. (hh, sgg)