Eleven Sports maakt abonnementen duurder

Eleven Sports trekt de tarieven van zijn abonnementen op. Het maandabonnement voor Belgisch voetbal gaat van 10,99 euro naar 11,99 euro per maand. Wie er ook internationale sportuitzendingen bij wil, zal 15,99 euro in plaats van 14,99 euro moeten betalen, zo blijkt uit informatie op de website van Eleven.

De tarieven gaan omhoog voor wie zijn abonnement rechtstreeks via de website van Eleven regelde. Wie naar de Eleven-zenders kijkt via de sportpakketten van Telenet of Proximus, blijft voorlopig gespaard van tariefverhogingen.

Voortaan zit in het internationale aanbod van Eleven ook de Franse voetbalcompetitie, met smaakmakers als Lionel Messi en Kylian Mbappé. Telenet, Proximus en Orange hebben geen akkoord over die uitzendrechten via hun decoders, waardoor consumenten voor de Ligue 1 enkel rechtstreeks bij Eleven terechtkunnen.