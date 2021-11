De politie heeft donderdag in Houthalen-Helchteren en Oudsbergen controles gehouden in het kader van een provinciale actie. Van de 111 gecontroleerden moesten twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze onder invloed van drugs reden. Een voertuig bleek niet verzekerd. In een ander voertuig lag een fles lachgas. De politie stelde nog 26 overtredingen vast voor onder meer vervallen keuring en rijden zonder gordel. maw