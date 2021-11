Onder meer Eisden-Dorp - Moeskroen werd verplaatst. De thuisploeg leverde bewijzen aan voor minstens drie positieve of in quarantaine geplaatste spelers. — © Karel Hemerijckx

Corona grijpt steeds meer om zich heen. Ook in het futsal was dat vrijdagavond zichtbaar. Drie wedstrijden werden geannuleerd in de hogere reeksen, terwijl United Heers in interprovinciale forfait moest geven omwille van blessures.