“Dit verklaart dus mijn oververmoeidheid”: Nuria uit ‘Blind getrouwd’ heeft corona

“Enkele minuten geleden gehoord dat ik positief op Covid ben getest! Terwijl: sneltest is negatief, onderzoek leek niet direct alarmerend te zijn, geen smaakverlies, geen geur verlies, kortademigheid sinds oktober… MAAR dit verklaart dus mijn oververmoeidheid, mijn spierpijn en vermoeden van mijn dokter dat ik te veel hooi op mijn vork neem…Dus iedereen die sinds dinsdag dicht in mijn buurt was misschien toch een testje doen”, schrijft ze op Instagram. Daarbij een foto van zichzelf in de zetel. Haar plek voor de komende tien dagen, want ze moet in quarantaine, zegt ze. Gilizintinova is verpleegkundige in het AZ Delta.

Ze raakte bekend in Vlaanderen door haar deelname aan het eerste seizoen van het VTM-programma Blind getrouwd. Zij stapte in het huwelijksbootje met Stijn Van Poucke. De twee zijn nog altijd samen en hebben ondertussen twee zoontjes.

