Huisartsen willen mensen zonder symptomen doorverwijzen naar overheidswebsite

Mensen die contact hadden met een besmette persoon maar geen symptomen hebben, moeten op mijngezondheid.be kunnen checken of ze een PCR-test nodig hebben. Daarvoor pleit de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vrijdag. De eenvoudige ingreep zou huisartsen een pak administratieve belasting besparen, zegt de vereniging.

Volgens BVAS worden huisartsen vandaag te vaak gereduceerd tot callcenter voor alle vragen over contacttracing en testing, zeker nu de besmettingen stijgen en steeds meer mensen contact hadden met een COVID-patiënt. “Deze stijging is zo groot dat veel artsen steeds vaker genoodzaakt zijn om afspraken voor zieke patiënten uit te stellen van 24 naar 72 uur. De administratieve belasting ten gevolg van de vele telefonische of e-mail contacten inzake PCR-testing ontneemt zieke patiënten de toegang tot hun huisarts.”

Om het werk voor de huisartsen te verlichten, vraagt de vereniging dat via mijngezondheid.be ook mensen zonder symptomen een code voor een PCR-test kunnen krijgen. Momenteel kunnen enkel symptomatische patiënten de vragenlijst “Self Assessment Testing” op de website invullen en zo zien of ze een PCR-test nodig hebben.

Volgens de artsen moet er gewoon een optie aan de vragenlijst toegevoegd worden, namelijk ‘Ik ben in contact geweest met een persoon die positief getest is voor Covid’. “Deze eenvoudige ingreep kan al een stuk administratieve belasting van de huisartsen wegnemen”, klinkt het.