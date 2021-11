Spijtoptant Veljkovic gaat schadevergoeding eisen: “Dit gaat de bond honderdduizenden euro’s kosten”

De tuchtstraffen die het bestuur van KV Mechelen en twee makelaars destijds opgelegd kregen voor hun vermeende rol in matchfixing aan het eind van het seizoen 2017-2018, werden door de Brusselse rechtbank nietig verklaard. Zeker in het geval van spijtoptant en makelaar Veljkovic heeft dit vonnis een cynisch kantje. Die reageerde vrijdagnamiddag meteen via zijn advocaat Kris Luyckx: “We eisen een fikse schadevergoeding. Dit gaat de Belgische voetbalbond honderdduizenden euro’s kosten.”

“De rechtbank heeft de voetbalbond een heel duidelijke rode kaart gegeven. De rechtbank maakte kipkap van het juridisch geknoei in de uitspraak van het BAS”,stelt advocaat Kris Luyckx. “De rechters stelde vast dat de rechten van verdediging werden geschonden. Hij werd vervolgd terwijl hij nog spijtoptant was. Bovendien werd vanuit de bondsprocureur van de voetbalbond zodanig druk uitgevoerd op de rechters van het BAS, die onder tijdsdruk kwamen te staan en daardoor eigenlijk afleverden wat de voetbalbond vroeg. De gevolgen voor de voetbalbond zullen manifest zijn. Mijn cliënt kon drie jaar lang niet werken als makelaar. De schadeclaim zal dan ook navenant zijn: in de honderdduizenden tot miljoenen euro’s. Ook al was mijn cliënt spijtoptant: de voetbalbond maakte een fout. En wie schade aanricht, moet die betalen.”

“Het was een heksenjacht. Men heeft het belang van de mensen die beticht werden ondergeschikt gemaakt aan het belang van de competitie. Die moest gered worden voor de financiële inkomsten, waardoor men mensen heeft laten hangen. De rechtbank heeft dit ook ingezien.”

De KBVB zal het vonnis, dat liefst 201 pagina’s telt, verder analyseren, klinkt het daar. Verder commentaar wordt niet gegeven.