Jumbo-Visma over het crossprogramma van Wout van Aert: “We hebben flink gepuzzeld”

Van Aert begint eraan op 4 december in Boom (4/12) en hij gaat voor een heel intense kerst- en nieuwjaarsperiode. Daags na Boom zal Van Aert ook starten in Antwerpen (5/12). Staan verder op het programma: Essen, Val di Sole, Dendermonde, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Baal, Hulst, Herentals en het BK in Middelkerke.

“We hebben de laatste weken flink gepuzzeld aan het cross- en wegprogramma van Wout”, vertelt Merijn Zeeman, sportief directeur van Team Jumbo-Visma. “Wout heeft eerst een goede vakantie gehad en heeft veel gerust en kunnen ontspannen. Zoals iedereen weet, is Wout zeer gepassioneerd voor de cross en geniet hij enorm van de sport. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de wedstrijden meer geclusterd te rijden, waarbij hij in staat is om een hoog niveau te halen in de cross, maar waarbij hij ook perioden kan werken aan de voorbereiding van zijn wegseizoen.”

© BELGA

“Het crossprogramma is een onderdeel van een groter plaatje en speelt een rol in dienst van het wegseizoen, maar daarnaast is het voor Wout in de eerste plaats belangrijk dat hij een paar goede crossen rijdt en voor de overwinning mee kan doen”, stelt Head of Performance Mathieu Heijboer. “De hoeveelheid crossen is, buiten de drukke periode in december en januari, nog relatief klein met als doel om ook goede trainingen af te kunnen werken in functie van het wegseizoen. Daarom is de eerste trainingsstage in de buurt van Girona ook meegenomen in zijn programma.”

Team Jumbo-Visma maakte verder ook het vervolg van het crossprogramma van Marianne Vos bekend. Ze hervat op 12 december in Val di Sole. De focus van de 34-jarige Nederlandse ligt op de wereldbekerwedstrijden. Eind januari hoopt ze deel te nemen aan het WK in Fayetteville.