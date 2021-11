Geluksvogels in de Daltonschool

Hasselt

Op vrijdag 19 november trokken de tweede en derde graad van GO! Next Daltonschool 2 naar de WeesJezelfWoestijn, het GoedGevoelStrand, de SamenSterkVulkaan en het OranjeRivierendal. Daar leerden ze op zichzelf vertrouwen, samenwerken, je goed in je vel voelen en communiceren over gevoelens. Zo werkten ze aan het vinden van hun eigen geluk.