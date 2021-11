Harry Potter-acteur Tom Felton (links) op de oude vliegbasis in Brustem die dienst doet als Britse luchtmachtbasis in ‘De Slag om de Schelde’. — © Netflix

HASSELT

Een maand na release is ‘De Slag om de Schelde’ uitgegroeid tot een hit op Netflix. Liefst 61 miljoen uur werd er al gekeken naar de Nederlands-Belgische oorlogsfilm, die deels in Limburg is opgenomen. Wij helpen je locaties spotten.