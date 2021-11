Ruim 13 procent daagt niet op voor boosterprik

Van de 407.765 gevaccineerden tegen het coronavirus in Vlaanderen die al een afspraak kregen of maakten voor een derde vaccinprik, zijn er 54.304 - 13,32 procent - niet komen opdagen. Dat heeft Dirk Dewolf, topman van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het gaat om mensen die een brief kregen voor de boosterprik waarin al een moment voor hen was bepaald, of die zelf een afspraak hadden gemaakt. Het kan gaan om mensen die de uitnodiging bewust negeerden, maar ook om vergeten of niet gelezen uitnodigingen. Tot nu toe hebben 3.066 mensen expliciet aangegeven dat ze geen boosterprik willen, op meer dan een miljoen uitnodigingen.

Intussen zijn in Vlaanderen volgens het agentschap al 580.401 herhalingsvaccinaties toegediend. Het gaat om 8,72 procent van de totale bevolking. De Vlaamse regering hoopt dat tegen het einde van het jaar 2,5 miljoen Vlamingen een derde prik hebben gekregen. Het gaat om rusthuisbewoners, zorgpersoneel, 65-plussers, mensen met immuniteitsproblemen en mensen die eerder het vaccin van Johnson&Johnson hebben gekregen.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil dit jaar ook nog zo veel mogelijk mensen die het AstraZeneca-vaccin kregen, versneld een boostervaccin aanbieden. Daarover beslist een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 27 november. Het gaat om een vrij grote groep: 883.000 Vlamingen kregen een AstraZeneca-vaccin, van wie er 313.000 nog geen 65 jaar zijn en geen zorgverlener zijn.