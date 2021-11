Wit-Russische president: “Ja, we hebben migranten de grens helpen oversteken”

De Wit-Russische leider Loekasjenko heeft tijdens een interview met de BBC gezegd dat het “absoluut” waarschijnlijk is dat zijn troepen de migranten hielpen naar de EU over te steken. Afgelopen nacht nog werden 45 migranten gearresteerd door de Poolse autoriteiten nadat ze probeerden de grens over te steken. Ondertussen vrees Oekraïne voor problemen en zegt vuurwapens te zullen gebruiken als dat nodig is.

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben Poolse grenswachten 45 migranten gearresteerd die vanuit Wit-Rusland de grens probeerden over te steken. Dat gebeurde tijdens schermutselingen waarbij stenen gegooid werden en zelfs traangas gebruikt werd, zo melden Poolse autoriteiten, die eraan toevoegen dat de migranten hulp kregen van Wit-Russische troepen.

Ongeveer 500 mensen probeerden donderdagnacht de grens over te steken in de buurt van Dubicze Cerkiewne, aldus woordvoerster Anna Michalska van de grenswacht. “Sommigen gooiden met stenen en iemand spoot ook traangas naar Poolse troepen. Tegelijkertijd gebruikten de Wit-Russische diensten lasers om hen te verblinden,” zo zei ze.

“Vijfenveertig mensen werden gearresteerd en kregen het bevel Polen te verlaten,” voegde Michalska eraan toe. “De Wit-Russische kant geeft traangas aan de migranten, het is overduidelijk dat zij dat niet uit hun thuisland hebben meegebracht”, benadrukte zij. Vier Poolse soldaten raakten gewond maar moesten niet in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Migranten geholpen door Wit-Rusland

De Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko heeft tijdens een interview met de BBC verteld dat zijn troepen de migranten geholpen hebben. “Ik denk dat dat absoluut mogelijk is. Wij zijn Slavisch. We hebben harten. Onze troepen weten dat de migranten naar Duitsland gaan. Misschien heeft iemand hen geholpen. Ik zal het niet eens onderzoeken.” Hij ontkende echter duizenden mensen te hebben uitgenodigd om een grenscrisis uit te lokken.

“Ik heb ze gezegd dat ik geen migranten aan de grens ga vasthouden en als ze vanaf nu blijven komen, zal ik ze nog steeds niet tegenhouden, want ze komen niet naar mijn land, ze gaan naar het jouwe. Dat is wat ik bedoelde. Maar ik heb ze hier niet uitgenodigd. En om eerlijk te zijn, wil ik niet dat ze door Wit-Rusland gaan.”

In totaal registreerden de grenswachten donderdag 255 pogingen om de grens over te steken. Sinds het begin van het jaar hebben Poolse grenswachten meer dan 34.000 pogingen geregistreerd, waaronder meer dan 6.000 in november, bijna 17.300 in oktober, bijna 7.700 in september en meer dan 3.500 in augustus, toen de crisis begon.

Oekraïne zal vuurwapens gebruiken

Ondertussen vreest ook Oekraïners dat de migranten die aan de Poolse en Baltische grenzen worden tegengehouden, zullen proberen de EU te bereiken via hun land.

“Als het leven en de gezondheid van grenswachten worden bedreigd, zullen we alle middelen gebruiken die de wet ons ter beschikking stelt, waaronder vuurwapens”, zo zei minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky in een toespraak in het parlement.

Duizenden migranten proberen al maanden vanuit Wit-Rusland de Europese Unie te bereiken. De situatie is in de afgelopen weken geëscaleerd, waarbij zich aan de Pools-Wit-Russische grens een groep van enkele duizenden mensen heeft gevormd, wat spanningen heeft veroorzaakt tussen het door Moskou gesteunde Minsk en Brussel.