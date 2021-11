Karl Vannieuwkerke genezen verklaard van kanker

Goed nieuws voor VRT-gezicht Karl Vannieuwkerke (50). In het UZ Gent kreeg hij te horen dat hij niet meer jaarlijks op controle hoeft te komen. Hij is genezen verklaard van de speekselklierkanker die zeven jaar geleden bij hem werd ontdekt.

“Zeven jaar. Ticket van de geruststelling en de bevrijding”, schrijft Karl Vannieuwkerke bij een foto van zijn ticket voor een afspraak in het UZ Gent. De presentator ging er voor de laatste keer op jaarlijkse controle. Zeven jaar nadat speekselklierkanker bij hem werd vastgesteld, is hij nu genezen verklaard. “Ik ben getroffen door wat heel veel mensen meemaken en heb het geluk dat de tumor in een vroeg stadium is ontdekt”, liet hij destijds weten.

(Lees verder onder de post)

“Daardoor zit ik onmiddellijk op het juiste traject. Ik besef dat er nog een moeilijke periode wacht, maar zal er alles aan doen om gezond te worden en mijn job opnieuw volledig te kunnen uitoefenen.” En dat deed hij ook, want Vannieuwkerke keerde destijds al een kleine drie weken na zijn operatie terug naar het scherm.

Nu valt de laatste last van de schouders van de presentator. “Als je twijfelt over iets, aarzel niet ons te contacteren. Maar je moet je niet meer jaarlijks komen tonen! Woorden die als de mooiste hit door mijn hoofd dansen.”