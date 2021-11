Net nu we opnieuw gewend waren aan de kantooromgeving en de collega’s, besliste het Overlegcomité om telewerken dan toch weer te verplichten. Vier dagen per week thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Maar hoe houd je je concentratie op peil? Is het een goed idee om naar muziek te luisteren terwijl je werkt? En wanneer neem je het best een pauze? Tips op een rijtje.