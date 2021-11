Vijftig doden en 506 zwaargewonden in 2020 bij voorbereidingen WK voetbal in Qatar

Vijftig gastarbeiders kwamen vorig jaar om bij de opbouw van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Nog eens 506 anderen raakten zwaargewond. Dat onthult de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vrijdag in een onderzoeksrapport.

Het rapport van de IAO, “One is too many”, toont harde cijfers. Bij de bouwwerkzaamheden van het WK kwamen vorig jaar 50 mensen om het leven. Daarnaast raakten 506 arbeiders zwaargewond en nog eens 37.600 anderen lichtgewond. De meeste personen overleden na een val of door een auto-ongeluk.

De rijke golfstaat organiseert volgend jaar het kampioenschap. Maar liefst twee miljoen Aziatische gastarbeiders werden ingeschakeld op de vele bouwwerven van het massa-evenement. Internationale ngo’s bekritiseerden het land in het verleden over hoe het deze gastwerker behandelt.

“We moeten dringend overgaan tot actie. Achter elk cijfer schuilt een arbeider en zijn familie”, zei Max Tunon, het hoofd van de IAO in Qatar. De organisatie probeert de cijfers op één platform te bundelen. “We moeten ook meer aandacht besteden aan de doden die zogezegd niet vielen tijdens het werk, maar wat wel het geval zou kunnen zijn”, zegt Tunon.

Qatar ontving het rapport en benadrukte dat het wil samenwerken en transparantie wil bieden over de werkomstandigheden van de arbeiders. Dat bevestigt een woordvoerder van de regering. Sinds de start van de bouwwerken in 2010, plande de golfstaat verschillende hervormingen zoals het vastleggen van een minimumloon, maar tot nu toe kwam daar weinig van in huis.

In februari ontkende Qatar nog met klem dat er sinds 2010 al 6.500 arbeiders omkwamen, een onthulling die de Britse krant The Guardian deed. De regering in Doha weigert om het exacte cijfer bekend te maken.