Europees Geneesmiddelenagentschap geeft groen licht aan coronamedicijn van Merck

Het medicijn - molnupiravir, dat onder de naam Lagevrio verdeeld zal worden - is een pil die gebruikt wordt bij volwassenen met Covid-19 die geen extra zuurstof nodig hebben maar die wel een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van ernstige symptomen. Lagevrio moet zo snel mogelijk na de diagnose toegediend worden, en zeker binnen de vijf dagen na de eerste symptomen. De pil moet gedurende vijf dagen tweemaal per dag ingenomen worden.

Het EMA was al een beoordeling van de testgegevens van Lagevrio begonnen - een zogenaamde rolling review, maar een officiële aanvraag om het medicijn op de Europese markt toe te laten had Merck nog niet ingediend. Dat het EMA nu versneld het licht op groen zet, heeft te maken met “het groeiend aantal infecties en sterfgevallen in de EU die te wijten zijn aan Covid-19”, luidt het in een persbericht.

Met het advies van het EMA kunnen de nationale gezondheidsautoriteiten nu beslissen om behandelingen met de Merck-pil toe te staan, “bijvoorbeeld in de context van een noodgeval”. Gebruik van de pil kan tot nevenwerkingen als diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn leiden, maar deze zijn allemaal mild of licht, bleek na de controle van het EMA van enkele onderzoeken naar Lagrevio. Intussen gaat de rolling review verder.

Ons land heeft nog geen bestelling gedaan bij Merck. Maar nu de goedkeuring er is, kan dat misschien wel veranderen.