Belgisch mannenkwartet komt op Wereldbeker shorttrack te kort tegen rivaal Japan

De Belgische mannen zijn er vrijdag niet in geslaagd om zich tijdens de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Hongaarse Debrecen te plaatsen voor de halve finale op de aflossing.

Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Ward Pétré en Rino Vanhooren eindigden in de kwartfinale over 5000 meter achter China en Japan als derde. “Japan verslaan, dat betekent halve eindstrijd”, had bondscoach Pieter Gysel zijn schaatsers ingepeperd. Die opdracht werd niet uitgevoerd.

Voor de aflossing hadden zich zeventien landen gemeld. Tegenstanders van het Belgische kwartet, negende in de wereldbekerstand, waren China, Japan, Oostenrijk en Oekraïne. China, tweede op de ranking, is veel te sterk. Maar Japan, elfde, is te verslaan. Bovendien zou een plek in de halve finale een goede stap zijn in de richting van een startplaats op de Olympische Winterspelen in Peking.

De realiteit van vrijdag in de Fönix Arena in Debrecen was dat de vier de hele race vast zaten op de derde plek en het Japanse kwartet geen moment konden bedreigen. Even zelfs lagen de Japanners op kop na een bijna-val van één van de Chinese rijders.

Op de 1000 meter lagen de Belgen snel uit de strijd om finales en daarbijhorende wereldbekerpunten. Er waren vierde plaatsen voor Alexandra Danneel, Tineke den Dulk, Vanhooren en Pétré, waar een tweede plek noodzakelijk was om verder te komen.

De derde plaats van Stijn Desmet achter de Canadees Charles Hamelin en de Let Renis Berzins in de voorronde was wel voldoende, omdat hij tot de snelsten behoorde. In de serie met opponenten als de Zuid-Koreaan Daeheon Hwang en de Chinees Ziwei Ren kwam Desmet echter niet verder dan de vierde positie.

Uitzondering was ook Hanne Desmet, die in de voorronde alleen de Zuid-Koreaanse Whim Seo moest laten voorgaan maar in de serie daarna vierde werd. Op dit onderdeel veroverde Hanne Desmet, die na een val geen al te grote risico’s neemt, negen maanden geleden zilver op het wereldkampioenschap.