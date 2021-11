‘Madmax’ wil richting Olympische Spelen meer respect afdwingen voor breaking: “Gaat niet alleen over dansen op je hoofd”

In 2024 zal breaking zijn opwachting maken op de Olympische Spelen in Parijs. Deze discipline, niet te verwarren met breakdance, combineert danskunst en sport maar is nog weinig populair bij het grote publiek. Maxime Blieck, in het wereldje beter bekend als ‘Madmax’, hoopt daar verandering in te brengen.

“De naam van de discipline is altijd breaking geweest, maar ze hebben het veranderd in breakdance om het begrijpelijker te maken voor het grote publiek”, vertelde Maxime Blieck aan Belga op stage met het Belgisch Olympisch en Internationaal Comité (BOIC) in het Turkse Belek. “Ik had nooit gedacht dat breaking op een dag op het olympische programma zou komen. Het zou een vergissing zijn te zeggen dat wij alleen maar atleten zijn, ook al is het leuk om als zodanig te worden beschouwd. We trainen veel, maar we zijn ook kunstenaars.”

Deze eerste verschijning op het olympische programma heeft ook tot discussie geleid met andere sportbonden, die ook een olympische discipline willen worden. “Ik begrijp het debat over of het kunst of sport is. Voor mij is het een mengeling van beide. Ik gebruik graag het woord ‘artleet’ omdat we zowel artiest als sporter zijn. Het fysieke aspect is heel belangrijk in onze discipline.”

© BELGA

Tijdens de Spelen van 2024 in Parijs hoopt ‘Madmax’ dat het grote publiek, dat volgens haar met veel vooroordelen kampt, breaking meer zal smaken. “Breaking gaat niet alleen over dansen op je hoofd. Ik hoor ook veel stereotypen over onze discipline, zoals dat ze van de straat komt. Ik denk dat het een gebrek aan respect is. Door aan de Olympische Spelen deel te nemen, kunnen we deze perceptie veranderen en breaking bij het grote publiek introduceren.”

Om al eens van de olympische sfeer te proeven werden de ‘breakers’ voor de eerste keer uitgenodigd op de BOIC-stage in Belek. “Alles gaat heel goed. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ik ben goed geïntegreerd. Ik ben een zeer sociaal persoon en ik deel veel met de andere atleten. Ik stel hen vragen over hun ervaringen op de Spelen en hun voorbereiding. We hebben zelfs een workshop georganiseerd en er waren veel geïnteresseerden om onze discipline te ontdekken. Het was een geweldig moment”, zei Blieck.

Met deze stage start Bliecks voorbereiding op Parijs, na haar derde plaats op het EK en finale in de Red Bull BC One, de meest prestigieuze breakingwedstrijd. “Het zou ongelooflijk zijn om je te kwalificeren voor Parijs, het zal afhangen van het kwalificatiesysteem. Er is veel concurrentie en plaatsen zullen duur zijn.”